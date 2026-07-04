İskenderun'da Klima Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
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İskenderun'da Klima Hırsızı Yakalandı

İskenderun\'da Klima Hırsızı Yakalandı
04.07.2026 10:05
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İskenderun'da konteyner kentte klima çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı ve serbest bırakıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde konteyner kentte klima hırsızlığı yapan şahıs polis tarafından yakalandı.

Olay; 30 Haziran tarihinde İskenderun ilçesi Yunus Emre Mahallesi Tünel tepe konteyner kentte yaşandı. Konteyner kent içerisinde 1 adet klima iç ünitesi ile 1 klima dış ünitesi çalındı. İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık olayı ile ilgili olarak olayın şüphelisi, İ.E.Ş Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalandı. Şüpheli İ.E.Ş.'nin ikametinde yapılan aramada çalındığı değerlendirilen 1 klima iç ünitesi ile 1 klima dış ünitesi ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İskenderun, 3. Sayfa, Güvenlik, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İskenderun'da Klima Hırsızı Yakalandı - Son Dakika

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