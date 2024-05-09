İskenderun'da tır kontrolden çıktı, sürücü faciayı önledi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İskenderun'da tır kontrolden çıktı, sürücü faciayı önledi

İskenderun\'da tır kontrolden çıktı, sürücü faciayı önledi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yol kenarındaki araçların arasına dalacağı esnada durmayı başardı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, izleyenleri gergin anlar yaşandığı görülüyor.

09.05.2024 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, kontrolden çıktı. Tır sürücüsü, dikkati ve kabiliyetiyle aracı yol kenarındaki araçların arasına dalacağı esnada durdurmayı başardı.

Kaza, İskenderun - Payas kara yolu Denizciler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. 47 FZ 766 plakalı Mercedes Benz marka dorseli tır, kara yolunda ilerlediği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Eşya yüklü tır, yol kenarındaki araçların arasına dalacağı esnada sürücüsünün kabiliyetiyle durabildi. Oto galeri olduğu öğrenilen iş yerinde yaşanacak olası bir faciaya ramak kaldığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İzleyenleri gergin anlar yaşatan görüntüler, saniye saniye kaydedildi. - HATAY

Kaynak: İHA

İskenderun, Hatay, Güvenlik, Yerel Haberler, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İskenderun'da tır kontrolden çıktı, sürücü faciayı önledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:10 SGK bedeli ödenen ilaçlar listesine 47 ilaç daha eklendi SGK bedeli ödenen ilaçlar listesine 47 ilaç daha eklendi
09:54 Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı
08:56 Emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak zamda İşte masadaki rakam Emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak zamda! İşte masadaki rakam
08:46 İbrahim öğretmeni okulda vurarak öldürmüştü Cinayet anının görüntüsü ortaya çıktı İbrahim öğretmeni okulda vurarak öldürmüştü! Cinayet anının görüntüsü ortaya çıktı
08:15 CHP lideri Özel’den akraba atamalarına müdahale Taviz yok, geri almayanın gözünün yaşına bakmam CHP lideri Özel'den akraba atamalarına müdahale! Taviz yok, geri almayanın gözünün yaşına bakmam
10:21 Survivor All Star’da nefes kesen düello Adaya veda eden isim belli oldu Survivor All Star'da nefes kesen düello! Adaya veda eden isim belli oldu
10:14 Bunu da gördük Bütün takım hakeme saldırdı, araya ordu girdi Bunu da gördük! Bütün takım hakeme saldırdı, araya ordu girdi
10:03 İsrail’in zorbalığını böyle kaydetti Gazze’de yaşayan bir TikTok kullanıcısı evinin saldırılardan önceki ve sonraki halini paylaştı İsrail'in zorbalığını böyle kaydetti! Gazze'de yaşayan bir TikTok kullanıcısı evinin saldırılardan önceki ve sonraki halini paylaştı
09:28 Şampiyonlar Ligi’ni ilk kez bir Türk futbolcu kazanacak Şampiyonlar Ligi'ni ilk kez bir Türk futbolcu kazanacak
09:21 Hıdırellez geleneği az kalsın canından ediyordu Ayağı kayaya takılınca kayanın üzerine kapaklandı Hıdırellez geleneği az kalsın canından ediyordu! Ayağı kayaya takılınca kayanın üzerine kapaklandı
09:15 Herkes merak ediyordu Dzeko’nun antrenmana neden katılmadığı ortaya çıktı Herkes merak ediyordu! Dzeko'nun antrenmana neden katılmadığı ortaya çıktı
08:06 Operasyonlar sürüyor “Ayazlar“ suç örgütü çökertildi Operasyonlar sürüyor! "Ayazlar" suç örgütü çökertildi
05:11 Hatalı sollama sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü: Kaza anı kamerada Hatalı sollama sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü: Kaza anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 10:53:39. #1.11#
SON DAKİKA: İskenderun'da tır kontrolden çıktı, sürücü faciayı önledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement