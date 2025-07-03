İspanya'da Aşırı Sıcaklar Sebebiyle Can Kayıpları Artıyor

İspanya'da kavurucu sıcaklar nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu Avrupa genelinde toplam can kaybı 8'e yükseldi.

Avrupa'nın büyük bölümünde etkili olan sıcak hava dalgasında can kaybı artıyor. İspanya'nın özerk bölgesi Extremadura ve Cordoba şehrinde aşırı sıcaklar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Avrupa genelindeki aşırı sıcaklarda toplam can kaybı 8'e yükseldi.

Avrupa genelindeki sıcağa bağlı ölümler

İspanyol yetkililer, Katalonya'da sıcak hava nedeniyle çıkan orman yangınında dün 2 kişinin yaşamını yitirdiği açıklamıştı. Aşırı sıcaklar nedeniyle Fransa'da ise 2, İtalya'da da 2 kişi hayatını kaybetmişti.

İsviçreli enerji şirketi Axpo dün nehir suyunun sıcaklığının yükselmesi nedeniyle Beznau nükleer santralindeki bir reaktör ünitesini kapatmıştı. - MADRİD