İspanya'da tahliyesi protestolara yol açan 87 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İspanya'da tahliyesi protestolara yol açan 87 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kirasındaki yüksek artışı karşılayamadığı için evinden sedyeyle tahliye edilen 87 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından binlerce kişi Puerta del Sol'dan parlamentoya yürüdü, sendikalar 11 Kasım'da genel grev ilan etti.

İspanya'da kirasındaki yüksek artışı karşılayamaması nedeniyle evinden sedyeyle çıkarılmasıyla protestolara ve erken seçim kararı alınmasına yol açan 87 yaşındaki Maricarmen Abascal, hayatını kaybetti.

İspanya'da Madrid Kiracılar Sendikasından yapılan açıklamada, 23 Eylül'de kirasını ödeyemediği gerekçesiyle polis ve sosyal hizmet görevlileri tarafından evinden sedyeyle çıkarılan ve tahliyesiyle önce geniş çaplı protestolara, daha sonra erken seçime gidilmesine neden olan 87 yaşındaki Maricarmen Abascal'ın hayatını kaybettiği duyuruldu. Abascal, 70 yılı aşkın süredir yaşadığı evinden tahliye edilmesinden bu yana şiddetli anksiyete ve halsizlik nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Abascal'ın ölüm haberinin ardından binlerce kişi Puerta del Sol meydanından parlamentoya doğru yürüyüşe geçti. Protestocular, "Bu bir ölüm değil. Bu bir cinayet" şeklinde slogan attı.

Sendikalar konut sorunları nedeniyle 11 Kasım'da ülke çapında genel grev ilan etti.

Konut krizinin sembolü olmuştu

87 yaşındaki kadının, bir yatırım fonunun evini satın almasının ardından kirasına yapılan yüksek artışı karşılayamaması nedeniyle evinden tahliye edilmesi ülke genelinde büyük tepkilere yol açmıştı. Yasal düzenlemelerdeki boşluklar, ev sahibinin yaşlı kadının kirasını 500 euro seviyesinden 2 bin 650 euroya yükseltmesine izin vermişti. Kira daha sonra bin 650 euro seviyesine indirilmiş olsa da bu miktar kadının emekli maaşından 300 euro daha fazla olduğu için kadın evini boşaltmak zorunda kalmıştı. Ülke genelinde geniş çaplı protestolar patlak verirken, parlamento tahliyeleri sınırlamayı ve kira baskısını azaltmayı amaçlayan kararnameleri reddetmişti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise 29 Kasım'da erken seçime gitme kararı aldığını açıklamıştı.

Evi yatırım fonu tarafından satın alınmıştı

Avukatı, Abascal'ın ölümünden önce ev sahibiyle 8 yıllık bir anlaşmaya vardığını ve bu anlaşmanın kendisine eve dönme ve kirayı aynı miktarda ödemeye devam etme imkanı sağlayacağını ifade etti. Avukat, Abascal'ın anlaşmayı iyileştikten sonra imzalamayı planladığını, ancak hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti.

Kaynak: İHA
3. SayfaİspanyaEkonomiYaşamEmlakDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella’nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar
İstanbul’da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
Türkiye’de de ilgi gören modelde korkutan olay Trafikte giderken bir anda bu hale geldi Türkiye'de de ilgi gören modelde korkutan olay! Trafikte giderken bir anda bu hale geldi
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?
Sokak ortasında eski eşini öldürdü Ardından kendi canına kıydı Sokak ortasında eski eşini öldürdü! Ardından kendi canına kıydı
Sokak ortasında kadına dehşeti yaşattı Boğazını sıkıp yerde böyle sürükledi Sokak ortasında kadına dehşeti yaşattı! Boğazını sıkıp yerde böyle sürükledi
13:17
Yahşihan Belediyesi başkan yardımcısının mal varlığına bakın Tam 1630 taşınmaz
Yahşihan Belediyesi başkan yardımcısının mal varlığına bakın! Tam 1630 taşınmaz
13:15
TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı Fener taraftarı delirdi
TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı! Fener taraftarı delirdi
12:43
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı Bakan Tekin’den yeni açıklama geldi
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin'den yeni açıklama geldi
11:58
Ali Koç’la aynı restoranda karşılaştı Paylaşımına düştüğü not olay oldu
Ali Koç'la aynı restoranda karşılaştı! Paylaşımına düştüğü not olay oldu
11:51
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
11:01
Arda Turan bombası Son dakika olarak duyurdular
Arda Turan bombası! Son dakika olarak duyurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 13:50:05. #.0.3#
SON DAKİKA: İspanya'da tahliyesi protestolara yol açan 87 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei