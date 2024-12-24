Isparta\'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Isparta'da kamyonetin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Merkez ilçe Akkent Mahallesi Isparta- Eğirdir Karayolu'nun 5. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Furkan A. idaresindeki 32 ACY 756 plakalı kamyonet, aynı yönde seyir halindeki Ali Ünlüsoy yönetimindeki 32 E 2022 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Ali Ünlüsoy araç içinde sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılan Ünlüsoy, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Ali Ünlüsoy kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Furkan A., ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA