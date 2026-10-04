Isparta Eğirdir\'de sudan çıkarılan ceset, 15 gündür kayıp tıp öğrencisine ait çıktı

Isparta Eğirdir'de sudan çıkarılan ceset, 15 gündür kayıp tıp öğrencisine ait çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Isparta Eğirdir'de göl içinde bulunan ve sudan çıkarılan cesedin, Afyonkarahisar'da tıp fakültesi 6. sınıf öğrencisi 24 yaşındaki bir gence ait olduğu belirlendi. Yaklaşık 15 gündür kayıp olarak aranan gencin kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası belirleneceği bildirildi.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde göl kenarında bulunan cesedin kimliği belli oldu. Cesedin, Afyonkarahisar'da tıp fakültesi 6. sınıf öğrencisi gence ait olduğu belirlendi.
Olay, dün Eğirdir'de Mezarlıkaltı mevkisinde göl içerisinde bir ceset bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, gölde bulunan cesedi sudan çıkardı. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin, Afyonkarahisar'da tıp fakültesi 6. sınıfta öğrenim gören ve Burdur'un Yeşilova ilçesine kayıtlı Ramazan Çin'e (24) ait olduğu tespit edildi. Ramazan Çin'in yaklaşık 15 gündür kayıp olarak arandığı öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından öğrenileceği bildirildi.
Kaynak: İHA
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