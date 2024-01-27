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Isparta Yalvaç'ta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika
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Isparta Yalvaç'ta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bulunan bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangında şans eseri yaralanan olmadı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemediği için soruşturma başlatıldı.

Isparta Yalvaç\'ta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
27.01.2024 - 05:04,
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bulunan bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangında şans eseri yaralanan olmadı.

Yangın, Isparta'nın Yalvaç ilçesi Bağlar Mahallesi'nde bulunan bir binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dairenin içinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan ekipler tarafından binada yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, yangında yaralanan olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmaları yapıldı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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