Isparta Yalvaç'ta Sobadan Çıkan Kıvılcımlar Yangına Neden Oldu - Son Dakika
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Isparta Yalvaç'ta Sobadan Çıkan Kıvılcımlar Yangına Neden Oldu

Isparta Yalvaç\'ta Sobadan Çıkan Kıvılcımlar Yangına Neden Oldu

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı bir binanın 3. katında bulunan dairenin balkonuna bırakılan soba kovasından çıkan kıvılcımlar yangına sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

10.02.2024 21:09
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde balkona bırakılan soba kovasından çıkan kıvılcımlar yangına sebep oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Eski mahalle Darakçı Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 3'ncü katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Tahir I.'ya ait dairenin balkonuna bırakılan soba kovasından çıkan kıvılcımlar tutuştu. Dairedeki yoğun dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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