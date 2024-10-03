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İsrail'den Suriye'ye Saldırı

İsrail, Suriye'de Hmeymim Hava Üssü yakınındaki silah deposuna hava saldırısı düzenledi.

03.10.2024 10:14
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İsrail güçleri Suriye'deki en büyük Rus askeri tesisi Hmeymim Hava Üssü'nün yakınında bir silah deposuna saldırı düzenledi.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırılarını Lübnan ve Suriye'ye yayarak eylemlerini sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) gece saatlerinde Suriye'nin liman kenti Lazkiye yakınlarındaki Japleh şehrinde bir silah deposunu hedef aldı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki en büyük Rus askeri tesisi olan Hmeymim Hava Üssü'nün yakınında insansız hava araçları (İHA) ve savaş uçakları kullanılarak gerçekleştirilen saldırıda silah deposunun ağır hasar aldığı, güçlü patlamaların meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, Suriye hava savunma sistemlerinin ve yakınlarda konuşlu Rus askeri güçlerinin yaklaşık 50 dakika içinde saldırıya karşılık verdiği aktarıldı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

IDF ise yaptığı açıklamada, "İran ve Lübnan'daki Hizbullah'a yapılan ve genellikle Suriye üzerinde gönderilen tüm silah sevkiyatlarını engelleyeceğini" bildirdi. - ŞAM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'den Suriye'ye Saldırı - Son Dakika

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