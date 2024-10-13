İsrail'in Saldırısında 5 Çocuk Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şati Mülteci Kampı'nda futbol oynayan çocuklara yönelik düzenlediği saldırıda 5'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki acımasız saldırılarına tüm dünyanın gözü önünde devam ediyor. Bölgede binlerce sivili öldüren İsrail güçleri, çocukları hedef aldı. İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şati Mülteci Kampı'nda futbol oynayan çocuklara yönelik düzenlediği saldırıda 5'i çocuk 6 sivil hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı ise Gazze şehrindeki Baptist Hastanesi'nde (Al Ahli Arab Hastanesi) tedavi altına alındı. - GAZZE