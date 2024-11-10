İsrail'in Şam'a Saldırısında Can Kaybı 7'ye Yükseldi

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İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği hava saldırısında can kaybı 7'ye yükseldi.

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki Seyyide Zeyneb bölgesine düzenlediği hava saldırısında can kaybı arttı. Suriye Savunma Bakanlığı, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini, 20 kişinin de yaralandığını aktararak, hayatını kaybedenler arasında kadınların ve çocukların da bulunduğunu ifade etti. Bakanlık, ayrıca bir hafta içinde İsrail'in Şam'ı ikinci kez hedef aldığını belirtti. - ŞAM