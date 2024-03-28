İsrail'in Şifa Hastanesi'ne saldırısında 200 sivil öldü - Son Dakika
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İsrail'in Şifa Hastanesi'ne saldırısında 200 sivil öldü

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin 10 gündür devam eden kuşatması altındaki Şifa Hastanesi'nde yerinden edilmiş 200 sivilin öldürüldüğü bildirildi. İsrail ordusuna ait tankların hastane içindeki binaları ve çevredeki evleri bombaladığı aktarılarak, hastanenin bazı bölümlerinin ateşe verildiği ifade edildi. Uluslararası toplumun kesin bir tavır almaması nedeniyle hastaneye yönelik saldırıların devam ettiği vurgulandı.

28.03.2024 18:24
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Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin 10 gündür devam eden kuşatması altındaki Şifa Hastanesi'nde yerinden edilmiş 200 sivilin öldürüldüğü bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 10 gündür İsrail güçlerinin kuşatması altındaki hastanede yerinden edilmiş 200 sivilin öldürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait tankların hastane içindeki binaları ve çevredeki evleri bombaladığı aktarılarak, hastanenin bazı bölümlerinin ateşe verildiği ifade edildi. Açıklamada, "Tüm dünyanın gözleri önünde işlenen bu yeni ve devam eden suçu kınıyoruz" ifadeleri kullanılarak, uluslararası toplumun kesin bir tavır almaması nedeniyle hastaneye yönelik saldırıların devam ettiği vurgulandı. - GAZZE

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Şifa Hastanesi'ne saldırısında 200 sivil öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Şifa Hastanesi'ne saldırısında 200 sivil öldü - Son Dakika
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