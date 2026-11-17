İstanbul Başsavcılığının fon soruşturmasında Altınbaş Holding'e kayyum atandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturması kapsamında Altınbaş Holding'e kayyum atandı. Soruşturma sürerken yapılan atama, Altınbaş Holding yönetiminde kayyum uygulamasına geçilmesi sonucunu doğurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Altınbaş Holding'e kayyum atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor. Bu kapsamda Altınbaş Holding'e kayyum atandı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?