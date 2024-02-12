İstanbul-Bursa arası deniz otobüsü şiddetli rüzgar sonrası dalgalarda sarsıldı - Son Dakika
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İstanbul-Bursa arası deniz otobüsü şiddetli rüzgar sonrası dalgalarda sarsıldı

İstanbul-Bursa arası deniz otobüsü şiddetli rüzgar sonrası dalgalarda sarsıldı

İstanbul-Bursa arasında ulaşım sağlayan deniz otobüsü, şiddetli rüzgar sonucu çıkan dalgalarda sarsıldı. Panik anları yolcular tarafından kaydedilirken, sürekli 'sakin olun' çağrıları yapıldı.

12.02.2024 13:52
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İstanbul- Bursa arası ulaşımı sağlayan deniz otobüsü, şiddetli rüzgar sonrası çıkan dalgalarda sarsıldı. Panik anları yolcular tarafından anbean kaydedilirken, sürekli 'sakin olun' çağrıları yapıldı.

İstanbul-Bursa arasındaki ulaşımı sağlayan deniz otobüsü, dün şiddetli rüzgar sonrası çıkan dalgalar ile sarsılırken, feribotta bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Panik yapan vatandaşlara sürekli 'sakin olun' anonsları yapılırken, yolcular o anları cep telefonu ile görüntüledi. Görüntüler ise dalgaların şiddetini gözler önüne serdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul-Bursa arası deniz otobüsü şiddetli rüzgar sonrası dalgalarda sarsıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul-Bursa arası deniz otobüsü şiddetli rüzgar sonrası dalgalarda sarsıldı - Son Dakika
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