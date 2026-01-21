İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL
