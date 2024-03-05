İstanbul'da 545 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da 545 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul\'da 545 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda, 545 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, Bayrampaşa, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde gerçekleştirilen uygulamalarda 11 bin 647 yabancı uyruklu şahıs kontrol edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

05.03.2024 10:53  Güncelleme: 10:57
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İstanbul'da uluslararası insan kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde belirli aralıklarla yapılan uygulamalarda, 545 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik bir dizi çalışma başlattı. Ekipler, 2 ve 4 Mart tarihlerinde Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde ise cadde, sokak, park ve umuma açık yerlerde olmak üzere çok sayıda sabit ve hareketli noktada 24 mobil araçla birlikte uygulama düzenledi. Gerçekleştirilen uygulamalarda 11 bin 647 yabancı uyruklu şahıs kontrol edilirken 545 düzensiz göçmen yakalandı. 545 düzensiz göçmen, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yakalanan kişiler arasında adli makamlarca aranan 1 yabancı ise gözaltına alındı. Söz konusu şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği aktarıldı. Öte yandan yakalanan düzensiz göçmenler, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da 545 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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