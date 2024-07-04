İstanbul'da akıl almaz olay: Sözde hayvansever kadın 85 kediyi ölüme terk etti - Son Dakika
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İstanbul'da akıl almaz olay: Sözde hayvansever kadın 85 kediyi ölüme terk etti

Şişli'de bir sokaktan gelen kötü koku ihbarları üzerine olay yerine giden Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri bir depoya istiflenmiş 85 kedi buldu. Her biri sağlıksız koşullarda ve hasta şekilde bulunan kediler belediye veterinerliğine teslim edildi. HAYDİ polisi kedileri o halde istifleyen 59 yaşındaki kadına kedi başına 7 bin 216 liradan toplam 613 bin 360 lira ceza kesti.

04.07.2024 19:34  Güncelleme: 19:36
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İstanbul'da akıl almaz olay: Sözde hayvansever kadın 85 kediyi ölüme terk etti

Mahalleliden gelen kötü koku ihbarı 85 kediyi kurtardı

HAYDİ polisi 613 bin lira ceza yazdı

İSTANBUL - Şişli'de bir sokaktan gelen kötü koku ihbarları üzerine olay yerine giden Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri bir depoya istiflenmiş 85 kedi buldu. Her biri sağlıksız koşullarda ve hasta şekilde bulunan kediler belediye veterinerliğine teslim edildi. HAYDİ polisi kedileri o halde istifleyen 59 yaşındaki kadına kedi başına 7 bin 216 liradan toplam 613 bin 360 lira ceza kesti.

Şişli İzzetpaşa Mahallesi'de 25 Haziran günü yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. Mahalle sakinleri bölgede kötü koku nedeniyle belediyeye bir ihbarda bulundu. Ekipler gelip baktıklarında kokunun kaynağının bir depo olduğunu tespit etti. İçerde onlarca kediyi gören veteriner ekipleri durumu hemen Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bildirdi.

Tam 85 kedi istiflemiş

HAYDİ polisleri olay yerine gittiklerinde onları işyerinin sahibi T.K. kendilerine bu depoda kızı G.B.'nin sokaktan kedileri toplayıp getirdiği ve burada baktığını söyledi. Ekiper kapıyı açıp içeri girdiklerinde 85 adet kedinin son derece kötü şartlarda ve sağlıksız kooşullarda bakıldığını hemen hepsinin de hastalıklı olduğunu tespit etti.

Hepsi hasta ve bakımsız kalmış

Şişli Belediyesi Veteriner İşleri görevlileri vasıtasıyla dükkan içerisinde bulunan 85 adet çeşitli ırklarda kedi muhafaza altına alındı. Haydi polisi birkaç gün sonra Veteriner İşleri Müdürlüğüne geçip, hayvanların takibini de yaptı. Burada Sorumlu Veteriner Hekimle birlikte hayvanlar üzerinde yapılan kontrollerde hayvanların tümünün bakımlarının ve beslenmelerinin ciddi şekilde ihmal edildiği, hastalıklı hayvanların tedavilerinin yapılmadığı ve hayvanlara kötü davranıldığı tespit edildi.

85 Kedi için 613 bin lira ceza

Bunun üzerine HAYDİ polisi 59 yaşındaki kadın G.B.'ye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Madde 14-A gereğince hayvan başına 7 bin 216 liradan toplamda 613 bin 360 lira tutarında idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da akıl almaz olay: Sözde hayvansever kadın 85 kediyi ölüme terk etti - Son Dakika

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