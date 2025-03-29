İstanbul\'da Bayram Öncesi Trafik Yoğunluğu

İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesi trafikte yoğunluk yaşanıyor. Başakşehir'de Edirne istikametinde yaşanan araç yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul'da Ramazan Bayramı tatilini yakınlarının yanında ya da şehir dışında geçirmek isteyenler yollara düştü. 9 günlük bayram tatilini fırsat bilerek şehirden uzaklaşmak isteyenlerin yola çıkmasıyla zaman zaman kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. Başakşehir'de Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Mahmutbey gişelerine doğru oluşan trafik yoğunluğu dron ile görüntülendi. - İSTANBUL