İstanbul\'da bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan sanığa 14 yıl 3 ay hapis cezası

İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındayken sahte kimlikle yakalanan sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanığı 2 ayrı suçtan toplam 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İstanbul'da bombalı eylem yapmak üzere keşif çalışması için kalabalık yerleri araştırdığı belirlenen ve sahte kimlikle yakalanarak tutuklanan 'Botan Gever-Xalit Seydo' kod adlı şüpheli Mehdi Mıhçı'nın da arasında bulunduğu 2 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 22.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mehdi Mıhçı ile sanık avukatları hazır bulundu.

"Söylendiği gibi herhangi bir eylem için İstanbul'a gelmedim"

Duruşmada tercüman aracılığıyla savunma yapan sanık Mıhçı, "Ben 2014 yılında PKK'ya katıldım. Katıldıktan sonra hiçbir şekilde savunma yönünde tecrübem olmadığı için örgüt beni savaş meydanlarına göndermedi. Bir süre sonra da PKK'dan normal hayatıma dönmeyi istedim. Bu sebeple 2015 yılının sonunda Irak'a geçiş yaptım. 2022 yılına kadar orada yaşadım ve çalıştım. Sonra Türkiye'ye dönme kararı aldım ancak pasaport ve kimliğim yoktu. Kaçakçılardan kimlik temin ettim ve İstanbul'a geldim. Daha önce hiç İstanbul'a gelmemem sebebiyle Irak'tan Ali isimli arkadaşımdan daha önce İstanbul'da yaşadığı için yardım istedim. O da bana Mahmut'un iş adresini verdi. Mahmut da bana bir pansiyon ismi verdi. Mahmut ile olan tanışmam bu şekildedir, bunun dışında kendisini tanımam. Benim 4 bin Euro ve bin dolarım vardı, o parayı Civan isimli bir arkadaşıma aileme göndermesi için vermiştim. Sonrasında gönderip göndermediğini öğrenmek için onunla birkaç görüşme gerçekleştirdim ama anladım ki parayı aileme göndermemiş. En son görüştüğümüz sırada ise polisler beni ve onu aldılar. Bu kişi bana iftira atmıştır, paramı da alıp gitmiştir. Ben söylendiği gibi herhangi bir eylem için İstanbul'a gelmedim, 9 yıl önce örgüte katıldığım için benim cezalandırılmam isteniyor" şeklinde konuştu. Son sözü sorulan sanık, tahliyesini talep etti.

14 yıl 3 ay hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Mehdi Mıhçı'nın 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçunun vasfının 'silahlı terör örgütüne üye olmak' olarak değiştirildiğini belirtti. Bu suçtan 10 yıl 6 ay hapis ve 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçundan da 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan sanık toplamda 14 yıl 3 ay hapis cezası alarak tutukluluk halinin devamına karar verildi. Ayrıca sanık hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da beraatına hükmedildi.

Sanık Mahmut Kaplan'ın ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunun vasfının 'silahlı terör örgütüne yardım etme' olarak değiştiğini belirten heyet, sanığı bu suçtan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin de kaldırılmasına karar verdi. Ayrıca sanık hakkında 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan da beraatına hükmedildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Mehdi Mıhçı'nın 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs', 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' ve 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 23 yıl 3 aydan 43 yıl 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianamede diğer şüpheli Mahmut Kaplan'ın ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından 9 yıldan 19 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL