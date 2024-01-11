İstanbul\'da DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 8 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 8 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri iddia edilen 10 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL
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