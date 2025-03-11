İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, DHKP/C terör örgütüne finansal destek sağlanması amacıyla Sarıyer ve Şişli belediyelerinde usulsüz ihaleye karışılması iddiasına ilişkin 32 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın 'mağdur', eski Şişli Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Emir Sarıgül'ün 'tanık' sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da DHKP/C Terör Örgütüne Finansal Destek Soruşturması: 32 Gözaltı - Son Dakika
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