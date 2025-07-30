İstanbul'da Fabrika Cinayeti: Eski Çalışan Silahla Öldürdü - Son Dakika
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İstanbul'da Fabrika Cinayeti: Eski Çalışan Silahla Öldürdü

İstanbul\'da Fabrika Cinayeti: Eski Çalışan Silahla Öldürdü
30.07.2025 22:23
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Arnavutköy'de eski çalışan, fabrikada bir kişiyi vurarak öldürdü. Saldırgan tavuk kümesinde yakalandı.

İstanbul Arnavutköy'de bir şahıs, eski çalıştığı fabrikayı silahla bastı. Bir kişiyi silahla vurarak öldüren şahıs, saklandığı tavuk kümesinde yakalandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Arnavutköy ilçesi Yassıören Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir dövme fabrikasında silahlı saldırı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski çalışan olduğu öğrenilen Erdal Ö. (42), daha önce çalıştığı iş yerine gelerek Müjdat Bozkalan (40) isimli çalışanı silahla vurdu. Yaralı yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Bozkalan, ilk müdahalenin ardından Hadımköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan saldırgan Erdal Ö., jandarma ekipleri tarafından bölgede başlatılan operasyonla kısa sürede, bir inşaatın içinde bulunan tavuk kümesinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Saldırının nedenine ilişkin inceleme sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Fabrika Cinayeti: Eski Çalışan Silahla Öldürdü - Son Dakika

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