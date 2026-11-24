İstanbul'da fon soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla, 1'i ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişi dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 1 şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Nöbetçi mahkeme 4 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
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