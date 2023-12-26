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İstanbul'da göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 taksi çekildikleri otoparkta görüntülendi - Son Dakika
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İstanbul'da göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 taksi çekildikleri otoparkta görüntülendi

Arnavutköy'de yapılan operasyonda 23 düzensiz göçmen yakalanan 2 taksi, yediemin otoparkına çekildi. Taksilerin minibüs plakalarından çevrilen dolmuş minibüsler olduğu belirlendi. Otoparkta diğer araçlarla birlikte görüntülendi.

İstanbul\'da göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 taksi çekildikleri otoparkta görüntülendi
26.12.2023 - 13:38,  Güncelleme: 13:40
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İstanbul'da göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 taksi çekildikleri otoparkta görüntülendi.

Arnavutköy'de polis ekiplerinin yapmış olduğu operasyonda A.H. ve M.Ö.'nün sürücüsü olduğu iki ticari takside 23 düzensiz göçmen yakalanmıştı. Aynı mahallede çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler 64 düzensiz göçmenin de bir metruk binada saklandığını fark ederek gözaltına almıştı. Toplamda 87 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi'ne gönderilerek sınır dışı edilirken taksiler de yediemin otoparkına çekildi. Çekildikleri otoparkta görüntülenen taksilerin minibüs plakalarından çevrilen 8+1 dolmuş minibüsler olduğu görüldü. 23 düzensiz göçmenle yakalanan 2 taksi otoparktaki diğer araçlarla beraber görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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İstanbul, Göçmen Kaçakçılığı, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 taksi çekildikleri otoparkta görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 taksi çekildikleri otoparkta görüntülendi - Son Dakika
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