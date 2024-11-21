İstanbul'da Terör Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da Terör Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da El Nusra, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik operasyonda 7 yabancı şüpheli yakalandı.

21.11.2024 13:36
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İstanbul'da terör örgütleri El Nusra (ENC), Fetih Cephesi (FEC), Heyeti Tahrir Şam (HTŞ) ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Çatışma bölgelerinde bulunan söz konusu örgütlerle bağlantılı olan, geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği istihbarat raporlarına yansıyan ve son süreçte Türkiye'ye yönelik eylemler yapabilecekleri göz önünde tutulan "yabancı terörist savaşçı" olarak adlandırılan şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda, ağırlıkla Suriye'de eylem yapan DEAŞ, HTŞ, FEC ve ENC gibi silahlı terör örgütleriyle bağlantılı olan ayrıca çatışma bölgeleri ile bağlantılı 7 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Tamamı yabancı uyruklu terör şüphelileri, TEM Şubeye getirilerek sorguya alındı. Zanlıların polisteki ifade işlemlerinin ilerleyen saatlerde başlayacağı bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Terör Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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