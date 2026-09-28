İstanbul’da yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul'da trafik yoğunluğu haftanın ilk iş günü yağmurun da etkisiyle arttı. Yoğunluk saat 08.53 itibariyle yüzde 69 oldu.

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan ve sabahın erken saatlerinde de aralıklarla süren sağanak yağış trafiği de etkiledi. Haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu arttı. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre, saat 08.53 sıralarında yoğunluk yüzde 69 olarak kayda geçti. Okmeydanı'nda 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü yönündeki araç yoğunluğu kameraya yansıdı.