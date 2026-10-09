İstanbul Kağıthane'de otomobil tünel girişinde yandı, itfaiye söndürdü - Son Dakika
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İstanbul Kağıthane'de otomobil tünel girişinde yandı, itfaiye söndürdü

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Kağıthane'de seyir halindeki otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, Bomonti-Kağıthane Tüneli girişinde aracı sardı. Vatandaşlar meşrubat şişesi ve yangın tüpüyle müdahale etti, itfaiyenin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmadı, otomobil hasar gördü.

İstanbul Kağıthane'de seyir halindeki otomobilin motor bölümünde çıkan yangın kısa sürede aracı sardı. Çevredeki vatandaşların meşrubat şişesiyle müdahale ettiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, çarşamba günü saat 15.30 sıralarında Bomonti-Kağıthane Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin motor bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Durumu fark eden sürücü, otomobilini sağ şeride çekerek araçtan indi. Kısa sürede büyüyen yangın, otomobilin tamamını sardı.

Meşrubat şişesiyle alevlere müdahale etti

Otomobilin yandığını gören vatandaşlar sürücünün yardımına koştu. Bazı vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale ederken, bir vatandaş da meşrubat şişesiyle yangını söndürmeye çalıştı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA
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