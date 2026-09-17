İstanbul merkezli 20 ilde suç örgütlerine operasyonda 178 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul merkezli 20 ilde suç örgütlerine operasyonda 178 kişi gözaltına alındı

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İstanbul merkezli 20 ilde suç örgütlerine operasyonda 178 kişi gözaltına alındı
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İstanbul merkezli 20 ilde yeni nesil organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonda 178 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi; aramalarda silah, fişek, narkotik madde ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

İstanbul merkezli 20 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonda 178 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uluslararası alanda faaliyet gösteren, liderliği yurt dışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 12 ayrı yeni nesil organize suç örgütü mensubunun İstanbul ve Türkiye genelinde çeşitli suçlara karıştığı tespit edildi. Ekipler 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve tehdit' suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik 14 Eylül günü İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 178 kişi gözaltına alındı.

Evlerden silah ve uyuşturucu çıktı

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 otomatik tabanca, 4 ruhsatsız tabanca, 207 farklı ebatlarda fişek, yaklaşık 122 gram narkotik madde, 2 yivsiz av tüfeği ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan toplam 178 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaNarkotikİstanbulSuçSon Dakika

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