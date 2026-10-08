İstanbul Valiliği, Maltepe'de çöken binada hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 2'ye yükseldiğini bildirdi. Valilik, enkaz altındaki 2 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
İstanbul Valiliği: " Maltepe'de çöken binada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2'ye yükselmiştir. Enkaz altındaki 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."
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8.10.2026 12:21:19. #.0.2#
SON DAKİKA: İstanbul Valiliği, Maltepe'de çöken binada ölü sayısının 2'ye yükseldiğini açıkladı - Son Dakika
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