İstanbul Valiliği, Maltepe'de çöken binada ölü sayısının 2'ye yükseldiğini açıkladı - Son Dakika
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İstanbul Valiliği, Maltepe'de çöken binada ölü sayısının 2'ye yükseldiğini açıkladı

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İstanbul Valiliği, Maltepe'de çöken binada hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 2'ye yükseldiğini bildirdi. Valilik, enkaz altındaki 2 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği: " Maltepe'de çöken binada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2'ye yükselmiştir. Enkaz altındaki 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

Kaynak: İHA
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