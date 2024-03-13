Ağabeyini bıçakla yaralayan İYİ Parti eski milletvekilinin kardeşi tutuklandı
İYİ Parti eski Milletvekili abisini bıçaklayan sanık tutuklandı
İSTANBUL - Bahçelievler'deki ofisinde tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklanan eski İYİ Parti 27. Dönem Milletvekili Ahmet Çelik'in kardeşi Kemal Çelik 'Kasten Yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İYİ Parti 27. Dönem eski Milletvekili Ahmet Çelik(67), Bahçelievler'deki ofisinde tartışmaya başladığı kardeşi Kemal Çeliktarafından iki yerinden bıçaklandı. Kemal Çelik, abisini bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçmış, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Ahmet Çelik hastaneye kaldırılırken, Kemal Çelik polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.
'Kasten Yaralama Suçundan' tutuklandı
Karakolda ifadesi alınan Kemal Çelik, Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Kemal Çelik, işlemlerinin ardından 'Kasten Yaralama Suçundan' tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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