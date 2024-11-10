İzinli Çıkan Kocası Tarafından Öldürüldü - Son Dakika
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İzinli Çıkan Kocası Tarafından Öldürüldü

İzinli Çıkan Kocası Tarafından Öldürüldü

33 yaşındaki Esma Söğütçü, cezaevinden izinli çıkan eşi tarafından boğularak öldürüldü.

10.11.2024 15:19
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cezaevinden izinli çıkan kocası tarafından öldürülen 33 yaşındaki Esma Söğütçü'nün, sosyal yardımlarla hayatını sürdürmeye çalıştığı öğrenildi. Genç kadını tanıyan mahalle muhtarı Ekrem Usanmaz, "Bizim sosyal yardımlarımızla geçiniyordu. Kendisi gariban bir aile çocuğuydu" dedi.

Olay, dün sabah saatlerinde Adem Yavuz Mahallesi 2301 Sokak'taki iki katlı evde meydana geldi. 3 çocuk annesi Esma Söğütçü, uykusunda eşi Y.S. tarafından boğularak öldürüldü. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Esma Söğütçü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olay sonrası kaçan Y.S., polis tarafından gözaltına alındı. Y.S.'nin cezaevinden 4 gün önce izne çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

"Gariban bir aile çocuğuydu"

Adem Yavuz Mahalle Muhtarı Ekrem Usanmaz, Esma Söğütçü'yü tanıdığını ifade ederek, "Ablamızı tanıyan birisiyim. Bizim sosyal yardımlarımızla geçinen birisiydi. Kendisi gariban bir aile çocuğuydu. Müstakil bir evde oturuyordu. Yaklaşık 10 yıldır evli, 3 çocuk annesi ve 33 yaşındaydı" dedi.

Esma Söğütçü'nün eşi Y.S.'nin bir süredir cezaevinde olduğunu söyleyen Usanmaz, "Eşi cezaevinden izinle çıkmış. Gece saatlerinde sanırım tartışmışlar. Eşini darp ederek katlettiğini duyduk. Esma burada ikamet ediyor ama cenazesi Düzce'de defnedilecek" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzinli Çıkan Kocası Tarafından Öldürüldü - Son Dakika

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