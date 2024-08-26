İzlanda'da Buz Mağarası Gezisi Faciası: 1 Turist Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İzlanda'da Buz Mağarası Gezisi Faciası: 1 Turist Hayatını Kaybetti

İzlanda'nın güneyinde bir buz mağarası gezisi sırasında buzulun çökmesi sonucu 1 turist hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayda 2 kişi de kayboldu ve arama çalışmaları devam ediyor.

26.08.2024 11:24
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İzlanda'da bir buz mağarasına yapılan gezi sırasında buzulun çökmesi sonucu 1 turist hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

İzlanda'nın güneyinde dün 25 kişilik bir turist grubunun rehber eşliğinde Breidamerkurjökull buzulundaki mağarayı ziyaret ettiği sırada buzul parçasının çökmesi faciaya neden oldu. Olayda bir turistin hayatını kaybettiği, bir turistin ise yaralandığı belirtildi. Yaralı turistin hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edilirken, 2 kişinin ise kaybolduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yerel basına göre kurtarma operasyonunda en az 200 kişilik ekip görev yapıyor. Komiser Sveinn Kristjan Runarsson yaptığı açıklamada, "Bölgedeki şartlar çok zorlu. Buzulun içine ekipman götürmek zor. Bu kötü bir şey. Her şey elle yapılıyor" dedi. Mağaraya yapılan gezinin tehlikeli olduğunu düşündürecek hiçbir şey olmadığını belirten Runarsson, "Buz mağarası turları neredeyse tüm yıl boyunca yapılıyor. Bu gezileri düzenleyen deneyimli ve güçlü rehberler var. Her zaman şanslı olmayabilirsiniz. Burası yaşayan bir zemin, bu yüzden her şey olabilir" şeklinde konuştu. - REYKJAVİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzlanda'da Buz Mağarası Gezisi Faciası: 1 Turist Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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