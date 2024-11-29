İzmir Amatör Ligde Kavga: 2 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir Amatör Ligde Kavga: 2 Tutuklama

İzmir Amatör Ligde Kavga: 2 Tutuklama

İzmir'deki amatör lig maçında çıkan kavgada Limontepe Gençlikspor Başkanı ve bir oyuncu tutuklandı.

29.11.2024 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de Limontepe Gençlik ile Efeler Gücü takımları arasında oynanan İzmir Hanzade Mimarlık 1. Amatör Lig müsabakasında çıkan kavgada kulüp başkanı ile bir oyuncu tutuklandı.

İzmir 1. Amatör Lig 7. Grup'ta Efelergücüspor - Limontepe Gençlikspor geçtiğimiz günlerde karşı karşıya geldi. Müsabakanın 90+2. dakikasında Efelergücü 3-2 öndeyken, Limontepe Gençlikspor'un bulduğu gol yardımcı hakem Abdulkadir Acar'ın ofsayt vermesi ile iptal edildi. 90+3. dakikada Efelergücü bir gol daha bulup skoru 4-2'ye getirdi. Bu golün ardından Limontepe'nin 7 numaralı oyuncusu Celal Çolak yardımcı hakeme itirazları sonucunda kırmızı kart gördü. Edinilen bilgiye göre; Celal Çolak, kırmızı kart gördükten sonra yardımcı hakeme saldırı girişiminde bulundu. Limontepe Gençlikspor'da 76. dakikada kırmızı kart gören E.Ç (17) saha dışından saha içine girerek yardımcı hakeme saldırdı. Limontepeli bir başka oyuncu Y.A. (25) ise hakemlere küfredip tehdit etti. Taraftarlar ve Limontepe Gençlikspor Başkanı S.A, sahaya girerek olaylara karıştı. Müsabaka 90+3'üncü dakikada yarıda kalırken, hakemler hastaneden darp raporu alıp emniyete şikayette bulunarak saldırganlardan davacı oldu. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sonrası şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar önce savcılığa, ardından tutuklama talebiyle 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Y.A. ve E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Limontepe Gençlikspor Başkanı S. A ile Celal Çolak tutuklanarak Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, Olaylar, Gençlik, 3-sayfa, Hukuk, izmir, Kavga, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir Amatör Ligde Kavga: 2 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:05 Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 8 özel hastaneye kayyum atandı Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 8 özel hastaneye kayyum atandı
14:42 Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı
13:49 Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık’ta Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta
13:25 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
12:42 İstanbul’da metrelerce uzayan şahane cuma kuyruğu, meydana kadar taştı İstanbul'da metrelerce uzayan şahane cuma kuyruğu, meydana kadar taştı
21:38 Beşiktaş’ta Arthur Masuaku cezalı duruma düştü Beşiktaş'ta Arthur Masuaku cezalı duruma düştü
21:28 Beşiktaş’ta Gabriel Paulista sakatlandı Beşiktaş'ta Gabriel Paulista sakatlandı
21:11 Maçın başındaki inanılmaz hata Galatasaray’a pahalıya patladı Maçın başındaki inanılmaz hata Galatasaray'a pahalıya patladı
21:01 Beşiktaş yönetimi, İsrailli yetkilileri görünce tribünü terk etti Beşiktaş yönetimi, İsrailli yetkilileri görünce tribünü terk etti
21:01 Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti Yücel Arzen’in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti! Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar
20:51 Bakan Tunç’tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi Bakan Tunç'tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi
20:46 Sokak ortasında benzin döküp kendini yaktı Sokak ortasında benzin döküp kendini yaktı
20:13 Öldürülen imam tarafından taciz edildiği öne sürülen 14 yaşındaki kız çocuğu o anları anlattı Öldürülen imam tarafından taciz edildiği öne sürülen 14 yaşındaki kız çocuğu o anları anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 15:30:18. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir Amatör Ligde Kavga: 2 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.