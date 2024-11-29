İzmir Amatör Ligde Kavga: 2 Tutuklama

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İzmir'de Limontepe Gençlik ile Efeler Gücü takımları arasında oynanan İzmir Hanzade Mimarlık 1. Amatör Lig müsabakasında çıkan kavgada kulüp başkanı ile bir oyuncu tutuklandı.

İzmir 1. Amatör Lig 7. Grup'ta Efelergücüspor - Limontepe Gençlikspor geçtiğimiz günlerde karşı karşıya geldi. Müsabakanın 90+2. dakikasında Efelergücü 3-2 öndeyken, Limontepe Gençlikspor'un bulduğu gol yardımcı hakem Abdulkadir Acar'ın ofsayt vermesi ile iptal edildi. 90+3. dakikada Efelergücü bir gol daha bulup skoru 4-2'ye getirdi. Bu golün ardından Limontepe'nin 7 numaralı oyuncusu Celal Çolak yardımcı hakeme itirazları sonucunda kırmızı kart gördü. Edinilen bilgiye göre; Celal Çolak, kırmızı kart gördükten sonra yardımcı hakeme saldırı girişiminde bulundu. Limontepe Gençlikspor'da 76. dakikada kırmızı kart gören E.Ç (17) saha dışından saha içine girerek yardımcı hakeme saldırdı. Limontepeli bir başka oyuncu Y.A. (25) ise hakemlere küfredip tehdit etti. Taraftarlar ve Limontepe Gençlikspor Başkanı S.A, sahaya girerek olaylara karıştı. Müsabaka 90+3'üncü dakikada yarıda kalırken, hakemler hastaneden darp raporu alıp emniyete şikayette bulunarak saldırganlardan davacı oldu. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sonrası şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar önce savcılığa, ardından tutuklama talebiyle 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Y.A. ve E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Limontepe Gençlikspor Başkanı S. A ile Celal Çolak tutuklanarak Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İZMİR