İzmir Bayındır'da hemzemin geçitte trenle çarpışan traktördeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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İzmir Bayındır'da hemzemin geçitte trenle çarpışan traktördeki 2 kişi yaralandı

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İzmir Bayındır\'da hemzemin geçitte trenle çarpışan traktördeki 2 kişi yaralandı
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İzmir Bayındır'da Kızılcaova Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte tren ile traktör çarpıştı, traktörde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde hemzemin geçitte tren ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.20 sıralarında Kızılcaova Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hemzemin geçitte tren ile traktör çarpışması sonucu traktörde bulunan Salih O. ve Tanju O. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, yaralılara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İzmir Bayındır'da hemzemin geçitte trenle çarpışan traktördeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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