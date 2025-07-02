İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nde Yolsuzluk Operasyonu: 157 Gözaltı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonuna ilişkin dün sabah erken saatlerde gerçekleşen gözaltılarla ilgili görüntüler paylaşıldı. Eski Başkan Tunç Soyer'in de yer aldığı görüntülerin yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın belediye içerisindeki denetim birimine kendinden önceki dönemle ilgili incelemeler yaptırdığı ortaya çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı. Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soyer ve Aslanoğlu ile birlikte 126 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden Yunus Öz'ün vefat etmiş olduğu anlaşılırken, 30 şüphelinin ise yakalanmalarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Soruşturma dahilinde 3 ayrı dosyada 1.5 milyar TL'yi aşan kooperatif, araç kiralama ihaleleri ve yol yapım usulsüzlüğünün tespit edildiği öğrenildi.

Tunç Soyer'in gözaltı görüntüleri ortaya çıktı

Operasyona ilişkin bu sabah gözaltı görüntüleri basınla paylaşıldı. Görüntülerde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Tunç Soyer'in polis memurları gözetiminde sağlık muayenesi için hastaneye götürüldüğü görülüyor.

Başkan Tugay önceki dönemle ilgili inceleme yaptırdı

Operasyonun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın suç duyurusu üzerine yapıldığı iddia edilmişti. Başkan Tugay, dün yaptığı açıklamada bu iddiayı yalanlamıştı ancak belediye içerisindeki denetim birimine kendinden önceki dönemle ilgili incelemeler yaptırdığı ortaya çıktı. Bir önceki belediye başkanı Tunç Soyer döneminde yapılan iki dosya yönünden iç denetim biriminde yapılan araştırmalar sonucu bunlarla ilgili raporlar düzenlendikten sonra Cemil Tugay'ın imzasıyla 23 Haziran 2025 tarihli belgeyle savcılığa bildirimde bulunulduğu öğrenildi. - İZMİR