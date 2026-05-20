Egeşehir Yapı'ya operasyon: 3 gözaltı

20.05.2026 11:24
İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı'ya yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında genel müdür ve iki firma yetkilisi gözaltına alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah yapılan eş zamanlı operasyonda, şirketin genel müdürü Süleyman Ekinci ile Erensan İnşaat yetkilisi Salih Eren ve Okçuoğlu İnşaat Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yetkilisi Muzaffer Özpolat gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.'ye yönelik "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında sabah operasyon düzenlendi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yaplan eş zamanlı operasyonda Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Süleyman Ekinci, Erensan İnşaat yetkilisi Salih Eren ile Okçuoğlu İnşaat Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yetkilisi Muzaffer Özpolat gözaltına alındı. Dönemin İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer'in yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Egeşehir Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çeşitli kamu ihalelerine ortak girişim modeliyle birlikte katıldığı ileri sürülen Erensan İnşaat firmasıyla ticari ilişkisinin mercek altına alındı. Söz konusu firmanın Örnekköy 3. ve 4. etap kooperatif projelerine ilişkin ihaleleri kazanmasının ardından, yapı denetim süreçlerinin Egeşehir Yapı tarafından yürütüldüğü, böylece aynı yapının hem ihale sürecinde hem de denetim aşamasında etkili olduğu öne sürüldü. Soruşturma kapsamında bu durumun "çıkar ilişkisi" ve "usulsüz denetim mekanizması" yönünden değerlendirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
