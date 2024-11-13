İzmir'de Elektrik Faciası Davası Başladı - Son Dakika
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İzmir'de Elektrik Faciası Davası Başladı

İzmir'de sağanak yağışta elektrik akımına kapılan iki kişinin ölümüne ilişkin duruşmalar başladı.

13.11.2024 20:00
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İzmir'deki elektrik faciasının 3 gün sürecek karar duruşması başladı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağış esnasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 3 günlük karar duruşmalarının ilki bugün 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Mahkemede ifadeler alınmaya başladı.

Konak ilçesi Alsancak semtinde, 12 Temmuz günü sağanak yağışın etkili olduğu günde su birikintisine basan Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili 13 kişinin tutuklu bulunduğu, 42 sanıklı davanın, 3 gün sürecek karar duruşmasının ilki bugün görülmeye başladı. İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 13-14-15 Kasım tarihlerinde 3 gün üst üste düzenlenecek olan davalarda karar açıklanacak. Başlayan duruşmada sanıkların ifadeleri de alınmaya başladı.

"Gereken cezayı vereceklerine inanıyorum"

Duruşma öncesi açıklama yapan Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi, "Kızım Özge Ceren zincirleme ihmaller sonucu katledilmeseydi tıp fakültesini bitirip doktor olacaktı ve yüzlerce insanın hayatını kurtaracaktı. Olayın sorumluları suçu birbirine atarak kurtulmaya çalışıyorlar. Türk adaletine güveniyorum, gereken cezayı vereceklerine inanıyorum" dedi.

"Adalete olan güvenimiz tam"

Ailenin avukatı Ayşe Sarıçiçek ise, "Ölümden sonra alınan tedbirler ölen kişileri geri getirmeyecektir. Biz bu davada pisi pisine giden iki hayatın ölümünde kusurlu bulunan tüm sanıkların alabilecekleri en üst cezadan ceza almalarını istiyoruz ki bu dava başka ölümlere de sebep olmasın. Biz elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Adalete olan güvenimiz tam" sözlerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Çevre, Hukuk, Konak, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Elektrik Faciası Davası Başladı - Son Dakika

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