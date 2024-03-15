İzmir'de lojistik firmasının soğuk hava deposunda yangın böyle görüntülendi - Son Dakika
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İzmir'de lojistik firmasının soğuk hava deposunda yangın böyle görüntülendi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir lojistik firmasının soğuk hava deposunda çıkan yangın, alev topuna dönüştü. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, depodaki yanıcı maddelerin yanması nedeniyle zaman zaman patlamalar yaşanıyor.

15.03.2024 14:36  Güncelleme: 14:37
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İzmir'de lojistik firmasının soğuk hava deposunda yangın böyle görüntülendi

Soğuk hava deposu alev alev yanıyor: Müdahale sürüyor

İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, bir lojistik firmasının soğuk hava deposunda yangın çıkarken, çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale ediyor. Alev topuna dönen soğuk hava deposunda zaman zaman patlamalarda yaşanıyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, Kemalpaşa ilçesindeki bir lojistik firmasına ait soğuk hava deposunda başladı. Alevler tüm binayı biranda kaplarken, bölgeye onlarca itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların kilometrelerce uzaktan bile görülebildiği yangına ekipler tüm gücüyle müdahale ederken, depodaki yanıcı maddelerin yanmasının ekiplerin çalışmasını güçleştirdiği öğrenildi.

Takviye ekiplerinin sevk edildiği yangında zaman zaman patlamalarda yaşanıyor.

Kaynak: İHA

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