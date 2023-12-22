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İzmir'de Nitelikli Dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa Muhalef Operasyonu: 21 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de Nitelikli Dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa Muhalef Operasyonu: 21 Şüpheli Yakalandı

İzmir'de yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 19 ikamet adresi ve 10 işyerine baskın düzenlendi. Operasyon sonucunda 21 şüpheli yakalandı. Aramalarda silahlar, senetler, faturalar ve fiş koçanları ele geçirildi.

22.12.2023 - 13:48,  Güncelleme: 13:50
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İzmir polisinden 29 adrese eş zamanlı operasyon: 21 gözaltı

İZMİR - İzmir'de "Nitelikli Dolandırıclık" ve "Vergi Usul Kanununa Muhalef" suçlarından yürütülmekte olan iki ayrı soruşturma kapsamında 19 ikamet adresi ve 10 işyerine yapılan eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, "Nitelikli Dolandırıclık" ve "Vergi Usul Kanununa Muhalef" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Kaza sigorta tazminatını hileli yollarla edinen 12 şüpheli şahıs, paravan şirketler aracılığı ile naylon fatura düzenleyerek bu faturaları piyasaya para karşılığı süren 12 şahıs olmak üzere toplam 24 hedef şüpheli şahsa yönelik İzmir merkezli, Aydın ve Manisa illerinde bulunan toplam 19 ikamet adresi ve 10 işyerinde baskınlar yapıldı. Vergi denetim memurlarının da katılımıyla yapılan operasyonlarda 21 şüpheli yakalanırken, 3 firari şüphelinin yakalama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet tüfek, 7 adet fişek, 2 adet senet, 2 Milyon Türk Lirası değerinde fatura, 6 adet fiş koçanı (300 yaprak), 2 adet farklı firmalara ait pos cihazı ele geçirildi.

İzmir\'de Nitelikli Dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa Muhalef Operasyonu: 21 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Nitelikli Dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa Muhalef Operasyonu: 21 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de Nitelikli Dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa Muhalef Operasyonu: 21 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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