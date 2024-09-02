İzmir\'de Şüpheli Cinayetler ve Gasp Olayı

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İzmir'in Torbalı ilçesinde bir taksi şoförünü tabancayla vurup öldürdükten sonra yoldan geçen bir aracı gasp eden şüpheli, soymak için gittiği markette çalışan 16 yaşındaki kızı vurup ağır yaraladı. Olay yerinden kaçan saldırgan daha sonra Karabağlar ilçesinde ATM'den para çeken bir vatandaşı gasbedip, tabancayla vurarak öldürdü. Şüpheli, kaçtığı araçla polisin takibi sonucu Menderes ilçesinde yakalanırken üzerinden 13 uyuşturucu hap çıktığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde, bir süre önce beraber cezaevinde kaldığı Arif Karabacak'ın kullandığı 35 AP 582 plakalı taksiye binen Bülent Şengün (37), Yazıbaşı Mahallesi'nde gitti. Yanında tabanca bulunan Bülent Şengün, üç çocuk babası taksici Karabacak'ı bir tarlada gasbettikten sonra tabancayla ensesinden vurdu. Şengün daha sonra takside bulunan paraları alarak kaçtı. Yola çıkan Bülent Şengün, bu sefer sürücüsü öğrenilemeyen 35 AP 6716 plakalı bir hafif ticari aracı gaspederek bu araçla Fevzi Çakmak Mahallesi'ne gitti bir markete girdi. Marketi de soymaya çalışan Şengün, kendisine direnen market çalışanı 16 yaşındaki İlayda Algar'ı tabancayla vurarak kayıplara karıştı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bir cinayet de Karabağlar'da işledi, uyuşturucularla yakalandı

Marketteki olayın ardından gasbettiği hafif ticari araçla Karabağlar ilçesine giden Şengün, Paşaköprü Mezarlığı yakınında bir ATM'den para çeken Engin K.'yı da gasbederek kendisini tabancayla vurdu. Daha sonra Gümüldür istikametine doğru araçla kaçtığı öğrenilen Bülent Şengün, Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bülent Şengün'ün üzerinde arama yapılan aramada, 'ecstasy' olarak bilinen 13 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelinin olayları gerçekleştirdiği sırada uyuşturucu madde kullandığı belirlendi.

2 ölü, 1 ağır yaralı

Öte yandan, Bülent Şengün'ün gasbettiği Arif Karabacak ile ATM'den para çeken Engin K.'nın yaşamını yitirdiği, market çalışanı İlayda Algar'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şüpheli ise sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. - İZMİR