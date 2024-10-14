İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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İzmir'in Menemen ilçesinde tanker ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti;1 kişi de yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Kuzey Ege Otoyolu Buruncuk mevkiinde meydana geldi. Bergama yönünden İzmir yönüne gitmekte olan C.Y. (37) yönetimindeki 35 UV 712 plakalı resmi tanker, aynı yönde gitmekte olan N.K. (29) idaresindeki 35 AT 5471 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklette yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Doğan Kaçan'ın yaşamını yitirdiği, sürücü N.K.'nin ise yaralı olduğu belirlendi. Motosiklet sürücüsü N.K., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Tanker şoförü C.Y. ise gözaltına alındı.

Doğan Kaçan'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR