İzmir'deki Orman Yangını Aydın'a Sıçradı - Son Dakika
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İzmir'deki Orman Yangını Aydın'a Sıçradı

İzmir\'deki Orman Yangını Aydın\'a Sıçradı

İzmir'in Selçuk ilçesinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki ormanlık alana sıçradı. Aydın Valisi Yakup Canbolat, yangını kontrol altına almak için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

29.06.2024 20:13  Güncelleme: 20:16
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İzmir'in Selçuk ilçesinde başlayan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ederken Aydın Valisi Yakup Canbolat Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ile birlikte bölgeye hareket ederek incelemelerde bulundu. Yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığını belirten Vali Canbolat, "Tüm ekiplerimizle bölgedeyiz. Yangını kontrol altına almak için uğraşıyoruz" dedi.

Selçuk'un Pamucak mevkiindeki ormanlık alanda bugün saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisi ile Kuşadası'ndaki ormanlık alana da sıçradı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği yangının Bayraklıdede Mahallesi'nin bulunduğu yerleşim yerlerine yakın alanlara sıçraması üzerine ekiplerce vatandaşların tahliyesine başlandı. Aydın Valisi Yakup Canbolat da Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ile birlikte bölgeye hareket ederek incelemelerde bulundu.

Vali Canbolat yangına ilişkin yaptığı ilk açıklamasında, "Ekiplerimizle sahadayız. Müdahaleye çalışıyoruz. İnşallah yangını kontrol altına alacağız. Yangına yakın yerde oturan vatandaşlarımızdan özellikle dumandan etkilenmemeleri için şehrin başka noktalarına gitmelerini talep ediyoruz. Ayrıca Selçuk ve Kuşadası yolunu da trafiğe kapattık. Şu ana kadar bize gelen her hangi bir can kaybı bulunmuyor" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'deki Orman Yangını Aydın'a Sıçradı - Son Dakika

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