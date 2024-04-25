İzmir\'e çöl tozu bulutu çöktü

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Çöl tozu bulutunun etkili olduğu İzmir'de adeta göz gözü görmedi. Kentte görüş mesafesinin düştüğü anlar, havadan görüntülendi. Toz bulutundan olumsuz etkilenmemek için birkaç hafta maske kullanmanın sağlıklı olacağı önerildi.

GECE DE ETKİSİ GÖRÜLDÜ

Meteorolojinin yaptığı uyarı sonrası, Kuzey Afrika üzerinden gelen çöl tozu bulutu İzmir'de de etkisini gösteriyor. Gece saatlerinde de etkili olan çöl tozu bulutunun kentte oluşturduğu etki, günün ilk ışıklarıyla beraber gün yüzüne çıktı. Vatandaşlar kentin iki yakasını görmekte güçlük çekerken, adeta sisi andıran fakat görüş mesafesini azaltan çöl tozu bulutu havadan da görüntülendi.

HAVA KALİTESİ DÜŞTÜ

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı verilerine göre merkez ilçelerden Konak'ta hava kalitesi değeri 'iyi' olarak ölçülürken; Bayraklı, Balçova, Bornova, Buca, Karabağlar ve Karşıya ilçelerinde ise hava kalitesi 'orta' derece olarak kayıtlara geçti.