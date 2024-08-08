İzmir Karşıyaka'da Teknede Ceset Bulundu - Son Dakika
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İzmir Karşıyaka'da Teknede Ceset Bulundu

İzmir Karşıyaka\'da Teknede Ceset Bulundu

İzmir Karşıyaka'daki balıkçı barınağında bağlı halde bulunan bir teknenin derin dondurucusunda 24 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin'in cesedi bulundu. Genç kadının boğularak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili tekne sahibi, karısı ve bir kişi gözaltına alındı.

08.08.2024 12:33
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İzmir Karşıyaka'daki balıkçı barınağında bağlı halde bulunan bir teknenin derin dondurucusunun içerisinde 24 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin'in cesedi bulunmuştu. İlk tespitlere göre genç kadının boğularak öldürüldüğü belirlenirken, olayla ilgili tekne sahibi, karısı ve bir kişinin daha gözaltında olduğu belirtildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka'da bulunan Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında meydana gelmişti. Teknede ceset olabileceği ihbarını değerlendiren polis ekipleri, zaman kaybetmeden adrese intikal etti. Teknede incelemelerde bulunan ekipler, derin dondurucu içerisinde genç bir kadına ait ceset buldu. Deri dondurucudan çıkarılan ceset, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Boğularak öldürülmüş

Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e (24) ait olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine İzmir Adli Tıp Kurumu morguna çağırılan kız kardeşi, cesedin kardeşine ait olduğunu tespit etmişti. Yapılan ilk incelemelerde genç kadının boğularak öldürüldüğü belirlenirken, olayla ilgili soruşturmada ceset kokmasın diye tekneye çuval çuval buz taşıyan tekne sahibi Şenol A., çalışmalarında devamında ise karısı D.A. ve K.B.Ö., isimli şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir Karşıyaka'da Teknede Ceset Bulundu - Son Dakika

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