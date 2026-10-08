İzmit'te yere düşen kanser hastası, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. - Son Dakika
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İzmit'te yere düşen kanser hastası, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

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İzmit\'te yere düşen kanser hastası, Kocaeli Devlet Hastanesi\'nde kurtarılamadı.
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Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Cebesoy Sokak'ta fenalaşarak yere düşen kanser hastası vatandaş, sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan vatandaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokakta fenalaşarak yere düşen kanser hastası vatandaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Karabaş Mahallesi Cebesoy Sokak'ta meydana geldi. Kanser hastası olduğu öğrenilen vatandaş, sokakta fenalaşarak yere düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan şahıs, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan vatandaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA
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