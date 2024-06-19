İznik'te Belediyenin Çöp Döküm Alanında Yangın Çıktı - Son Dakika
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İznik'te Belediyenin Çöp Döküm Alanında Yangın Çıktı

Bursa'nın İznik ilçesinde belediyenin çöp döküm alanı yanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyor. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor.

19.06.2024 19:21
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Bursa'nın İznik ilçesinde belediyenin çöp döküm alanı yanında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesine rağman yangın rüzgarın etkisiyle hızlı büyüyor.

İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi mevkiinde saat 18.00 sıralarında İznik Belediyesi çöp döküm transfer alanı yanında yangın çıktı. Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İznik'te Belediyenin Çöp Döküm Alanında Yangın Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İznik'te Belediyenin Çöp Döküm Alanında Yangın Çıktı - Son Dakika
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