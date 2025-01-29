Jandarma'nın 'Hücre' Operasyonları: 9 Suç Örgütü Çökertildi

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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Son bir haftadır Jandarma tarafından düzenlenen 'Hücre' operasyonlarında 9 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 50'si tutuklandı, 25'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 1'inin işlemleri devam ediyor." - ANKARA