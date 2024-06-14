Jandarma Teşkilatı'nın 185. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı - Son Dakika
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Jandarma Teşkilatı'nın 185. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 185. yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Ulusal Yükseliş Anıtı'na çelenk sunuldu. Törende 'Kanun Ordusu Jandarma 185 Yaşında' temalı şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere belgeleri verildi.

14.06.2024 11:26
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Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 185. yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Ulusal Yükseliş Anıtı'na çelenk sunuldu. Törende 'Kanun Ordusu Jandarma 185 Yaşında' temalı şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere belgeleri verildi.

Jandarma Teşkilatının 185. Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunum ile başladı. Törene Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı SG. Yarbay Tolga Coşkun, Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı çeşitli birimlerde görevli personel katıldı. Saygı duruyu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu tarafından anıta çelenk sunuldu.

'Azim ve kararlılık içerisindeyiz'

Törende konuşan Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185'inci yıldönümünü kutlamanın onur ve heyecanı içinde olduklarını belirterek, "Başarılarla dolu 185 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş. Türkiye Cumhuriyeti'nin görülmez bir türlü konulması milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı Personel olarak bizler hepimizin bize olan bu teveccühün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha güçlendirmenin azim ve kararlılığı içerisindeyiz" dedi.

Şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Hekimoğlu konuşmasının devamında, "Türk milletinin güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her alanında ülkemizin her noktasında gece-gündüz, sıcak-soğuk, yağmur-çamur demedi. Halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Meydanı'nda ki törenin sonunda 'Kanun Ordusu Jandarma 185Yaşında' temalı şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Jandarma Teşkilatı'nın 185. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı - Son Dakika

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