Jandarma Teşkilatı'nın 185. Yıldönümü Kutlandı

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Jandarma Teşkilatı'nın Kuruluşunun 185'inci yıldönümü nedeniyle Salihli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan ve beraberindeki jandarma personelleri Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Sağlam, Jandarma Kuruluşunun 185. yıldönümünü kutlayarak ülkemizin her yerinde olduğu gibi ilçemizde de vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz fedakarca çalışan tüm jandarma personelimize meslek hayatlarında kolaylık ve başarılar diledi.

Emniyetten jandarmaya ziyaret

Öte yandan Jandarma Teşkilatı'nın Kuruluşunun 185'inci yıldönümü nedeniyle İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran ve beraberindeki emniyet personeli Salihli İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Ziyaret anısına, polis ve jandarma ekipleri birlikte pasta kesti. - MANİSA