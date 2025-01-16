Jandarma, Yaşlıları Dijital Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirdi

3.Sayfa

Burhaniye İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, kırsal mahallelerde yaşayan yaşlı vatandaşları ziyaret ederek dijital dolandırıcılık konusunda bilgilendirme yaptı.

Burhaniye İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, kırsal mahallelerde ikamet eden yaşlı vatandaşları ziyaret ederek hal hatır sordu. Ziyaret sırasında vatandaşlara telefon, internet ve mobil bankacılık dolandırıcılığı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Jandarma yetkilileri, yaşlı vatandaşların yanında olduklarını hissettirmek ve güvenlik konularında bilinçlendirme yapmak amacıyla bu tür ziyaretlerin devam edeceğini belirtti. Yaşlı vatandaşlar, jandarma personelinin bu duyarlı yaklaşımından memnun olduklarını ifade ettiler. - BALIKESİR